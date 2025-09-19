Mosca avanza Droni ucraini su impianto Gazprom – Notizie dall’Ucraina podcast Adnkronos

Vanno avanti i combattimenti. Mosca dichiara che l’esercito russo sta avanzando in tutti i settori della zona, di quella che definisce operazione militare speciale, in Ucraina e che i combattimenti più intensi si stanno svolgendo nella zona di Krasnoarmeysk, dove le Forze armate ucraine stanno tentando invano di fermare l’offensiva russa. Droni ucraini hanno invece attaccato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

