Rimini, 19 settembre 2025 – Una tragedia che ha lasciato senza fiato due comunità, quelle di Cattolica e San Giovanni. Ieri, poco dopo mezzogiorno, a Osteria Nuova, in provincia di Pesaro, è morto in un incidente l’imprenditore cattolichino Giorgio Selva, 61 anni, titolare della Tessitura Selva, storica azienda produttrice di ombrelloni, lettini e attrezzature da spiaggia. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via Buonarroti e via Jotti. Un impatto violentissimo tra la sua moto Bmw e una Lancia Musa. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, arrivati insieme ai carabinieri. Per Selva non c’è stato nulla da fare: è stato sbalzato sull’asfalto, non si è più rialzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morto in moto nel Pesarese: l'imprenditore Giorgio Selva era sopravvissuto a un altro terribile schianto a Riccione