Morto dopo il ‘taser’ | Quei tre poliziotti erano lì per fare il loro dovere

Reggio Emilia, 19 settembre 2025 – Si è svolta ieri pomeriggio al Policlinico di Modena l’autopsia su Claudio Citro, il 41enne morto lunedì mattina dopo l’uso del taser nel corso di un intervento della polizia di Stato che voleva riportarlo alla calma: i risultati saranno depositati entro 90 giorni. L’uomo, con precedenti penali, era apparso fuori controllo a Massenzatico, dove aveva fatto alcune azioni di disturbo. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati tre poliziotti, nati nel 1997, nel 1998 e nel 2003, per i quali le ipotesi di reato formulate provvisoriamente sono quelle di eccesso colposo nell’utilizzo della pistola a impulsi elettrici con conseguente decesso, cioè omicidio colposo (articoli 55 e 589 del codice penale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

