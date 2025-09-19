Morti tutti e tre Esplosione a Marcianise tragedia immensa | chi sono le vittime

Una violenta esplosione ha scosso nel primo pomeriggio l’area industriale di Marcianise, in provincia di Caserta, uccidendo tre lavoratori della ditta Ecopartenope, specializzata nel trattamento dei rifiuti. Le vittime sono il titolare dell’azienda Pasquale Di Vita, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Ciro Minopoli e l’operaio Antonio Diodato. L’episodio si configura come l’ennesima tragedia sul lavoro in un 2025 già segnato da numeri drammatici. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è stato causato da una deflagrazione improvvisa all’interno di un silos contenente oli esausti, su cui i tre lavoratori stavano effettuando una saldatura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morti tutti e tre”. Esplosione a Marcianise, tragedia immensa: chi sono le vittime

