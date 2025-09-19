Morti in un incidente stradale mentre andavano a sedare una rissa | la polizia ricorda i due colleghi scomparsi

La polizia di stato di Ravenna si stringe accanto ai familiari per non dimenticare i due colleghi morti nell’adempimento del loro dovere. Nella mattinata di ieri, per la ricorrenza dell’ottavo anniversario dalla scomparsa del sostituto commissario Nicoletta Missiroli e dell’agente Pietro Pezzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Due anime in cielo”: la canzone per Sara e Lorenzo, morti in un incidente, disponibile su tutte le piattaforme

Edda e Luca morti nell’incidente in moto, il grande dolore: “Persone fantastiche”

Costa d'Avorio, incidente bus: 16 morti

Incidente in moto sulla tangenziale di Napoli, due morti. Le vittime sono un uomo, alla guida, e la passeggera. Si sono schiantati a 140km/h contro le barriere all'uscita della galleria Monte Sant'Angelo Vai su Facebook

Morti in un incidente stradale mentre andavano a sedare una rissa: la polizia ricorda i due colleghi scomparsi; Studentessa di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce; Tragico incidente stradale in Tanzania con cinque morti: tra le vittime anche suor Nerina.

Grave incidente in pieno centro. Muore studentessa - La ragazza, 20 anni, di origini spagnole, è stata travolta da un'automobile mentre attraversava la strada Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte di oggi, 19 settembre. Da msn.com

Doppio incidente a Novi e Carentino: morti due uomini di 34 e 58 anni - Poche ore dopo altra tragedia: un’auto è finita contro un camion ... Si legge su ilsecoloxix.it