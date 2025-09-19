Morte Rebuzzini si indaga per omicidio Il figlio | Non credo al delitto
L'autopsia e le immagini delle telecamere del palazzo di via Zuretti a Milano aiuteranno a chiarire le circostanze in cui è morto il critico fotografico Maurizio Rebuzzini, 74 anni, trovato agonizzante mercoledì sera sul pianerottolo del suo laboratorio dal figlio Filippo, che ha dato l'allarme e ha fatto intervenire l'ambulanza che non è, però, riuscita a evitare il decesso dell'uomo all'ospedale Fatebenefratelli. "Non penso a un'aggressione, non può essere stato aggredito, era amato da tutti", dice l'uomo. Sono state però alcune ecchimosi, compatibili con uno strozzamento, a consigliare ai medici di fare intervenire gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano e della Scientifica che hanno eseguito i rilievi nell'appartamento che aveva la porta aperta e dove sembra non mancasse nulla. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: morte - rebuzzini
Morte del critico fotografico Maurizio Rebuzzini a Milano: indagini per omicidio
Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio Filippo non crede nell’omicidio: mio padre non litigava con nessuno
Maurizio Rebuzzini, il mistero della morte del critico fotografico strangolato nel suo studio
Maurizio Rebuzzini, il mistero della morte del critico fotografico strangolato nel suo studio https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/maurizio_rebuzzini_morto_strangolato_milano_omicidio-424855892/?ref=twhl… - X Vai su X
Tg3. . Trovato in fin di vita davanti al suo studio, e poi morto in ospedale. Per la fine del fotografo Maurizio Rebuzzini si indaga per omicidio. Jari Pilati per il Tg3 delle 19 del 18 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
OMICIDIO Milano, morte del fotografo Maurizio Rebuzzini: indagini per omicidio; Morto a Milano Maurizio Rebuzzini, critico fotografico ed ex docente della Cattolica. Si indaga per omicidio; Morto Maurizio Rebuzzini, giornalista e fotografo, si indaga per omicidio.
Chi era Maurizio Rebuzzini, il fotografo trovato in fin di vita nel suo studio a Milano: si indaga per omicidio - Maurizio Rebuzzini è il giornalista e professore emerito di fotografia all'università Cattolica di Milano che è deceduto dopo essere stato trovato in ... Segnala fanpage.it
OMICIDIO Milano, morte del fotografo Maurizio Rebuzzini: indagini per omicidio - È deceduto a 74 anni Maurizio Rebuzzini, fotografo milanese trovato agonizzante ieri sera dal figlio su un ballatoio del suo studio ... Si legge su statoquotidiano.it