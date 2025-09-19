Morte Rebuzzini si indaga per omicidio Il figlio | Non credo al delitto

L'autopsia e le immagini delle telecamere del palazzo di via Zuretti a Milano aiuteranno a chiarire le circostanze in cui è morto il critico fotografico Maurizio Rebuzzini, 74 anni, trovato agonizzante mercoledì sera sul pianerottolo del suo laboratorio dal figlio Filippo, che ha dato l'allarme e ha fatto intervenire l'ambulanza che non è, però, riuscita a evitare il decesso dell'uomo all'ospedale Fatebenefratelli. "Non penso a un'aggressione, non può essere stato aggredito, era amato da tutti", dice l'uomo. Sono state però alcune ecchimosi, compatibili con uno strozzamento, a consigliare ai medici di fare intervenire gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano e della Scientifica che hanno eseguito i rilievi nell'appartamento che aveva la porta aperta e dove sembra non mancasse nulla. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

