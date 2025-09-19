Morte piccolo Paolo i compagni di classe gelano il sangue nelle vene | genitori sconvolti
– La comunità di Santi Cosma e Damiano è profondamente sconvolta dalla tragica vicenda che ha coinvolto Paolo Mendico, quattordicenne la cui scomparsa ha aperto un doloroso dibattito sul bullismo e sulle sue conseguenze. La decisione estrema di Paolo ha lasciato un vuoto e una serie di domande che scuotono non solo la sua famiglia, ma anche tutto il contesto scolastico e sociale. Il silenzio e la sofferenza accumulati nel tempo sono ora sotto la lente degli inquirenti. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: Solo un compagno di scuola; Paolo, suicida a 14 anni. La famiglia: “Era bullizzato. Una maestra incitò gli alunni alla rissa”; Latina, gli ex alunni della scuola di Paolo, suicida a 15 anni: «Anche noi vittime dei bulli, nessuno ci proteggeva».
Morte del piccolo Paolo, s'indaga per istigazione al suicidio - La Procura dei minori di Roma ha aperto un'indagine per istigazione o aiuto al suicidio del 14enne Paolo Mendico
Latina, i genitori del ragazzo suicida consegnano i nomi dei bulli. Le parole da brividi dei compagni di classe: "Tanto ora è morto" - La Procura dei minori di Roma indaga per istigazione o aiuto al suicidio dopo la morte del 14enne Paolo Mendico, 14enne della provincia di Latina che ha deciso di togliersi la vita a causa delle presu