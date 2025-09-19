Morte Maurizio Rebuzzini il figlio | Quelli sul collo non sono segni di strangolamento

Dopo la morte del critico di fotografia Maurizio Rebuzzini, parla a Fanpage.it il figlio Filippo, che esclude l'ipotesi di omicidio: "Ho voluto vedere quei segni sul collo, non mi pare siano di strangolamento, credo invece si siano creati post mortem durante i tentativi di rianimazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maurizio Rebuzzini è stato trovato in arresto cardiaco nello studio dove lavorava dal figlio. Subito dopo l'allarme il fotografo è deceduto in ospedale Ancora da chiarirsi le circostanze della morte perché al momento del ritrovamento l'uomo presentava alcuni livi

Maurizio Rebuzzini, il mistero della morte del critico fotografico strangolato nel suo studio https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/maurizio_rebuzzini_morto_strangolato_milano_omicidio-424855892/?ref=twhl…

Morte di Maurizio Rebuzzini, il figlio: «La porta era aperta, l'ho trovato a terra». L'ipotesi dello strangolamento e l'indagine per omicidio - Filippo Rebuzzini, figlio del critico fotografico, l'ha trovato trovato agonizzante sul ballatoio del suo studio. Scrive msn.com

Maurizio Rebuzzini e l'ipotesi omicidio, il figlio: "Non credo sia stato ucciso" - Il 44enne Filippo è stato il primo a trovare il critico fotografico agonizzante sul pianerottolo del suo studio a Milano: "Ho provato a fargli il massaggio cardiaco. Come scrive today.it