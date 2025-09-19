Morte Franzoso martedì funerali di Stato a Sestriere La Fis lancia l’allarme sicurezza | Viene prima della performance
L’ultimo saluto a Matteo Franzoso – sciatore morto dopo un incidente in allenamento in Cile – si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere, con i funerali di Stato in programma martedì 23 settembre alle ore 16.00. Ad annunciarlo è stata la Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) sul proprio sito ufficiale. Nel pomeriggio di lunedì 22 è previsto l’arrivo a Milano della salma che sarà trasferita a Sestriere e accolta nella camera ardente allestita all’interno della chiesa di Sant’Edoardo. Da Sestriere il feretro raggiungerà Sauze di Cesana, dove Matteo risiedeva con la sua famiglia. Una morte – quella di Franzoso – che ha scosso l’intero mondo dello sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Matteo Franzoso funerali di Stato a Sestriere martedì 23 settembre.
