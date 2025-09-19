Morte Franzoso il giovane sciatore sarà ricordato prima di tutti i match di questo weelend | minuto di silenzio anche prima di Verona Juve

Morte Franzoso, il giovane sciatore sarà ricordato prima di tutti i match: le parole del presidente del CONI. Il mondo dello sport italiano si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Matteo Franzoso. Il giovane sciatore azzurro, discesista di grande talento, è morto tragicamente in Cile dopo un incidente avvenuto durante un allenamento in vista della nuova stagione. La notizia ha scosso profondamente il mondo dello sci e, più in generale, l'intera comunità sportiva del nostro paese, che si prepara a rendergli omaggio. La sua scomparsa prematura rappresenta una perdita immensa per lo sport italiano.

