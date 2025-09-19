Morte di Maurizio Rebuzzini | sono in corso i rilievi della scientifica nello studio del fotografo

Sono in corso i rilievi della polizia scientifica all'interno dello studio di Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico trovato in fin di vita fuori dal suo laboratorio e poi morto poco dopo in ospedale, dove gli sono stati riscontrati lividi sul collo compatibili con l'ipotesi di strangolamento. Agli esami assiste anche la pm Maria Cristina Ria, titolare del fascicolo d'indagine per omicidio aperto sulla morte del 74enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it