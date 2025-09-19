Morte di Maurizio Rebuzzini proseguono gli accertamenti su telecamere e tabulati telefonici

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia darà una risposta chiara sulla causa della morte di Maurizio Rebuzzini, noto giornalista, critico e docente fotografico, trovato morto dal figlio Filippo, all'esterno del suo studio in via Zuretti a Milano. Da mercoledì, quando i medici del Fatebenefratelli hanno segnato l'evidente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

