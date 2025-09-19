Morte di Maurizio Rebuzzini il figlio non crede all’omicidio | Era amato da tutti

Bresciatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I segni e le escoriazioni riscontrate sul collo di Maurizio Rebuzzini, dai sanitari del Fatebenefratelli di Milano, non sembrano lasciare molti dubbi agli investigatori. Secondo i primi accertamenti, il 74enne giornalista e critico fotografico, a lungo docente universitario anche della Cattolica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - maurizio

Maurizio Federico (ISS) al GdI: "L'assoluzione dei medici sul caso della morte di Lisa è un punto di non ritorno, pronti a spingerci fino alla Corte Ue"

Omicidio di Maurizio Ansaloni a Gioia Tauro, compagna arrestata dopo due anni: aveva finto una morte naturale

Profondo cordoglio in provincia per la morte di Maurizio Zappa

Morte del fotografo Maurizio Rebuzzini. Il figlio Filippo: Non è una rapina; Morte di Maurizio Rebuzzini, il figlio non crede all’omicidio: Era amato da tutti; Figlio Rebuzzini: 'era professionista amato da tutti, difficile sia stato ucciso'.

morte maurizio rebuzzini figlioIl giallo della morte di Maurizio Rebuzzini. Le lesioni al collo fanno pensare all’omicidio, ma per il figlio è “un’ipotesi remotissima” - L’ipotesi del delitto per strangolamento, date le escoriazioni "multiple" e la "lesione circonferenziale del collo". Scrive ilgiorno.it

morte maurizio rebuzzini figlioMorte di Maurizio Rebuzzini, il figlio: «La porta era aperta, l'ho trovato a terra». L'ipotesi dello strangolamento e l'indagine per omicidio - Filippo Rebuzzini, figlio del critico fotografico, l'ha trovato trovato agonizzante sul ballatoio del suo studio. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morte Maurizio Rebuzzini Figlio