Morte di Matilda Ferrari la scuola organizza un incontro con la psicologa

Il dolore per la tragica scomparsa di Matilda Ferrari, la quindicenne che qualche giorno fa ha perso la vita in un incidente avvenuto a Giustino, è ancora profondo ed estremamente difficile da elaborare. Lo è per i familiari, per i suoi compaesani e anche per chi ogni giorno la incontrava a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: morte - matilda

Dolore senza fine per la morte di Matilda Ferrari: "Abbiamo perso una stella"

Inchiesta sulla morte di Matilda, il conducente della betoniera indagato per omicidio stradale. In val Rendena, sul luogo del drammatico investimento tanti fiori colorati per ricordare il sorriso dolce della quindicenne travolta mentre aspettava l'autobus. Oggi, me Vai su Facebook

Buongiorno dalla redazione della Tgr Trento. La morte di Matilda Ferrari ancora in evidenza sulle prime pagine dei quotidiani locali oggi in edicola in Trentino #rassegnastampa - X Vai su X

Morte di Matilda Ferrari, la scuola organizza un incontro con la psicologa; Matilda Ferrari, chi era 15enne promessa del pattinaggio artistico su ghiaccio investita e uccisa da un camion mentre andava a scuola; La morte di Matilda, indagato per omicidio stradale l'autista del camion.

Matilda Ferrari, chi era e come è morta la giovane pattinatrice? - Matilda Ferrari è morta il 14 settembre 2025 a Giustino, piccolo comune della Val Rendena, dopo essere stata travolta da un camion mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per raggiungere la ... tag24.it scrive

«Ciao Matilda, vola tra le nuvole e insegna agli angeli a pattinare» - Folla commossa ieri, mercoledì 17 settembre, al funerale della quindicenne travolta da una betoniera a Giustino, in val Rendena, mentre andava a scuola. Scrive altoadige.it