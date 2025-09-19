Morte di Andrea Purgatori | due cliniche citate come responsabili civili
Roma, 19 settembre 2025 – Entra nel vivo il procedimento per la morte di Andrea Purgatori. Si è aperta oggi l’ udienza preliminare davanti al gup di Roma che, dopo aver ammesso come parte civile la famiglia del giornalista e l’associazione Cittadinanza attiva, ha autorizzato la citazione di due cliniche, Villa Margherita e la Casa di Cura Pio XI, e un'assicurazione come responsabili civili. La prossima udienza, in cui dovranno comparire per discutere le due strutture sanitarie e la compagna assicurativa, è fissata per il 20 febbraio. Soddisfazione da parte dell'avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale dei Purgatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: morte - andrea
Dolore a Spezia per Andrea. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo caduto in piscina
Orio al Serio, l’allarme dei sindacati dopo la morte di Andrea Russo: «Tragedia sfiorata già 2 mesi fa, troppo facile raggiungere la pista dell’aeroporto»
Tragedia di Orio al Serio: la morte di Andrea Russo e le “falle” della sicurezza aeroportuale
Morte Andrea Prospero: il 18enne romano accusato di istigazione al suicidio chiede patteggiamento della pena https://ift.tt/O4T2JHV - X Vai su X
“A tredici anni dalla morte di mio figlio Andrea, leggere che un altro ragazzo della sua età, Paolo Mendico, ha perso la vita il primo giorno di scuola mi sconforta”, dice Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena ‘il ragazzo dai pantaloni rosa’. Manes, che Vai su Facebook
Morte Andrea Purgatori, due cliniche citate come responsabili civili; Morte Andrea Purgatori, cliniche e assicurazione citati come responsabili civili; Morte di Andrea Purgatori: due cliniche citate come responsabili civili.
Morte di Andrea Purgatori: due cliniche citate come responsabili civili - Il legale di parte civile: “Se sarà affermata la loro responsabilità dei medici e anche quella delle strutture presso cui hanno operato dovranno r ... Si legge su quotidiano.net
Morte Purgatori, cliniche e assicurazione citate come responsabili civili - Il gup di Roma ammette la costituzione dei familiari e rinvia il processo a febbraio con quattro medici indagati per omicidio colposo ... Lo riporta rainews.it