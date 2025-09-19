Morte di Andrea Purgatori | due cliniche citate come responsabili civili

Roma, 19 settembre 2025 – Entra nel vivo il procedimento per la morte di Andrea Purgatori. Si è aperta oggi l’ udienza preliminare davanti al gup di Roma che, dopo aver ammesso come parte civile la famiglia del giornalista e l’associazione Cittadinanza attiva, ha autorizzato la citazione di due cliniche, Villa Margherita e la Casa di Cura Pio XI, e un'assicurazione come responsabili civili. La prossima udienza, in cui dovranno comparire per discutere le due strutture sanitarie e la compagna assicurativa, è fissata per il 20 febbraio. Soddisfazione da parte dell'avvocato Alessandro Silveri Gentiloni, legale dei Purgatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

