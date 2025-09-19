Morte di Andrea Purgatori cliniche e assicurazione citate come responsabili civili

di Roma ha autorizzato la citazione in giudizio, in qualità di responsabili civili, delle due strutture sanitarie dove Andrea Purgatori era stato ricoverato prima della sua morte.

Morte di Andrea Purgatori: due cliniche citate come responsabili civili - Il legale di parte civile: "Se sarà affermata la loro responsabilità dei medici e anche quella delle strutture presso cui hanno operato dovranno r ...

Morte Purgatori, cliniche e assicurazione citate come responsabili civili - Il gup di Roma ammette la costituzione dei familiari e rinvia il processo a febbraio con quattro medici indagati per omicidio colposo