I familiari di Andrea Purgatori, il noto giornalista di tv e carta stampata morto a Roma nel luglio 2023, hanno ottenuto che le cliniche dove il 70enne era in cura “entrino” ufficialmente nel procedimento che vede indagati quattro medici per l’accusa di omicidio colposo. Il gup ha infatti autorizzato la citazione come responsabili civili di due cliniche e un’assicurazione. Per la morte del giornalista, arrivata al termine di un lungo calvario sanitario, la Procura di Roma ha chiesto il processo per quattro medici con l’accusa di omicidio colposo. I pm di piazzale Clodio avevano chiuso le indagini lo scorso dicembre nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, l’assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, e il cardiologo Guido Laudani, chiedendone poi il rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morte di Andrea Purgatori: anche le cliniche a processo. Per i pm è stata “una catastrofica sequela di errori e omissioni”