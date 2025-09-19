Lo studente romano di 19 anni accusato di istigazione al suicidio per la morte del coetaneo ammette le sue responsabilità. L’8 ottobre doveva iniziare il dibattimento e invece farà due anni e mezzo di lavori socialmente utili. L’amarezza della famiglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Morte di Andrea Prospero, Volpe patteggia la pena ed evita il processo: “Così nessuna giustizia”