Morte di Andrea Prospero Volpe patteggia la pena ed evita il processo | Così nessuna giustizia
Lo studente romano di 19 anni accusato di istigazione al suicidio per la morte del coetaneo ammette le sue responsabilità. L'8 ottobre doveva iniziare il dibattimento e invece farà due anni e mezzo di lavori socialmente utili. L'amarezza della famiglia.
In questa notizia si parla di: morte - andrea
Dolore a Spezia per Andrea. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo caduto in piscina
Orio al Serio, l’allarme dei sindacati dopo la morte di Andrea Russo: «Tragedia sfiorata già 2 mesi fa, troppo facile raggiungere la pista dell’aeroporto»
Tragedia di Orio al Serio: la morte di Andrea Russo e le “falle” della sicurezza aeroportuale
“A tredici anni dalla morte di mio figlio Andrea, leggere che un altro ragazzo della sua età, Paolo Mendico, ha perso la vita il primo giorno di scuola mi sconforta”, dice Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena ‘il ragazzo dai pantaloni rosa’. Manes, che Vai su Facebook
Caso Prospero, il 18enne vuole patteggiare a due anni e mezzo. Il padre della vittima: "Vergognoso" - Il ragazzo accusato di istigazione al suicidio ha l'ok della procura per sostituire la pena con lavori di pubblica utilità
Morte di Andrea Prospero. "Studente istigato al suicidio", processo per l'amico 18enne - Perugia, 31 luglio 2025 – Andrà direttamente a processo Emiliano Volpe, il diciottenne romano coinvolto nella morte di Andrea Prospero, studente universitario di un anno più grande, trovato senza vita