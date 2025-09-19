Morte di Andrea Prospero il 19enne accusato di istigazione al suicidio punta ai lavori sociali La chat i tentennamenti e gli psicofarmaci letali

Ha scelti di patteggiare ed evitare il processo Emiliano Volpe, 19 anni, accusato di istigazione al suicidio di Andrea Prospero, lo studente abruzzese che studiava a Perugia della sua stessa età. Il ragazzo di Roma, tramite il suo avvocato Alessandro Ricci, ha depositato l’istanza per una pena di due anni e mezzo di lavori socialmente utili. Il processo previsto dal prossimo 8 ottobre rischia quindi di non esserci, mentre il ragazzo si trova dallo scorso marzo agli arresti domiciliari. La trattativa con la Procura. Secondo l’istanza depositata in tribunale, la condanna sostituisce i cinque anni di reclusione inizialmente richiesti dal pm. 🔗 Leggi su Open.online

