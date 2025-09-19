Morte di Andrea Prospero il 18enne chiede il patteggiamento

Due anni e mezzo di reclusione da scontare ai domiciliari. È la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa del 18enne accusato di istigazione al suicidio per la morte di Andrea Prospero. Il 24 gennaio scorso, il 19enne studente di Lanciano, secondo quanto ricostruito, si uccise in diretta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

