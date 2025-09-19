Morte Charlie Kirk zio del presunto killer Tyler Robinson collaborò con battaglione Azov nazisti ucraini coinvolti anche in attentato a Trump
Mike Robinson, presentato come lo zio di Tyler Robinson, ossia il presunto killer di Charlie Kirk”, in un post su LinkedIn da lui firmato scrisse: “Sto cercando opportunità per accogliere veterani di guerra e combattenti feriti del 3° corpo d’assalto paracadutisti ucraino (noto anche come ‘Azov’) da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trump annuncia la morte dell’attivista MAGA Charlie Kirk
Simona Mangiante: la morte di Charlie Kirk e la violenza ideologica che dilania l’America
I pro Pal esultano per la morte di Charlie Kirk: "Sionista"
Carofiglio: "Morte di Charlie Kirk? È stata strumentalizzata" https://la7.it/piazzapulita/video/gianrico-carofiglio-morte-di-charlie-kirk-e-stata-strumentalizzata-18-09-2025-611103…
Ancona, Salvini sul palco ricorda la morte di Charlie Kirk: "Chiedo un minuto di silenzio"
Tyler Robinson e la confessione dell'omicidio Kirk, dal ruolo del papà alla chiamata dello zio per l'arresto; Val d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio; Morte Alessandro Coatti, lo zio: Si era licenziato per andare in Colombia.
Kirk, Obama: «Un omicidio orribile e una tragedia». Poi le critiche a Trump - (LaPresse) Parlando ad un evento a Erie, in Pennsylvania, al summit globale della Jefferson Educational Society, Barack Obama ha affrontato anche l'argomento della morte di Charlie Kirk. Da msn.com
"La colpa è sua, non dell'assassino". "I sinistroidi se la cercano". Il delirio social dopo la morte di Charlie Kirk - C'è chi festeggia per l'uccisione dell'influencer e chi si augura un'immediata rappresaglia ... Scrive huffingtonpost.it