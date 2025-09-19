Morte Andrea Purgatori la famiglia è parte civile | rischiano il processo anche due cliniche

Il tribunale ha ammesso la costituzione di parte civile della famiglia di Andrea Purgatori, giornalista morto a 70 anni per quella che è stata definita una « catastrofica sequela di errori ». L’ok è arrivato nell’ambito del procedimento sul decesso dell’uomo. Il giudice ha accolto anche la richiesta di Cittadinanza Attiva. Ma la novità è che oltre ai quattro indagati, per cui dovrà decidere sul rinvio a giudizio, a rischiare il processo sono anche due cliniche. Si tratta di Villa Margherita e della Casa di Cura Pio XI, chiamate in causa come responsabili civili e luoghi in cui Purgatori è stato visitato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morte Andrea Purgatori, la famiglia è parte civile: rischiano il processo anche due cliniche

