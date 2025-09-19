Morte Andrea Purgatori cliniche e assicurazione citati come responsabili civili
Il gup di Roma ha dato il via libera alla citazione come responsabili civili delle due cliniche dove era in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nel procedimento legato al decesso del giornalista sono indagati quattro medici per l'accusa di omicidio colposo. Il giudice ha ammesso la citazione anche per una assicurazione e ha dato l'ok alla costituzione dei familiari di Purgatori come parti civili. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
