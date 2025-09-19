Morte Andrea Purgatori citate due cliniche come responsabili civili

Il gup di Roma ha dato l'ok alla citazione, come responsabili civili, di due cliniche e un'assicurazione nell'ambito del procedimento sulla morte di Andrea Purgatori, il giornalista deceduto nel luglio del 2023. Per la morte del giornalista la procura di Roma ha chiesto il processo per quattro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

