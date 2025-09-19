Morte Andrea Prospero | il 18enne romano accusato di istigazione al suicidio chiede patteggiamento della pena

Ha presentato richiesta di patteggiamento il 18enne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio riguardo alla morte di Andrea Prospero, lo studente di Lanciano (Chieti) trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un b&b di Perugia. La richiesta è stata depositata nei giorni scorsi al Gip. 🔗 Leggi su Romatoday.it

morte andrea prospero 18enneCaso Prospero, il 18enne vuole patteggiare a due anni e mezzo. Il padre della vittima: "Vergognoso" - Il ragazzo accusato di istigazione al suicidio ha l'ok della procura per sostituire la pena con lavori di pubblica utilità ... Come scrive corrieredellumbria.it

Morte di Andrea Prospero. “Studente istigato al suicidio”, processo per l’amico 18enne - Perugia, 31 luglio 2025 – Andrà direttamente a processo Emiliano Volpe, il diciottenne romano coinvolto nella morte di Andrea Prospero, studente universitario di un anno più grande, trovato senza vita ... Scrive lanazione.it

