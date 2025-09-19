Morte Andrea Prospero chiede il patteggiamento il diciottenne accusato di istigazione al suicidio

19 set 2025

Ha presentato richiesta di patteggiamento il diciottenne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio riguardo alla morte di Andrea Prospero, lo studente di Lanciano trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un b&b di Perugia.La richiesta è stata depositata nei giorni scorsi al Gip del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Morte di Andrea Prospero. “Studente istigato al suicidio”, processo per l’amico 18enne - Perugia, 31 luglio 2025 – Andrà direttamente a processo Emiliano Volpe, il diciottenne romano coinvolto nella morte di Andrea Prospero, studente universitario di un anno più grande, trovato senza vita ... Da lanazione.it

Morte Andrea Prospero: evade dai domiciliari il 18enne accusato di istigazione al suicidio - È evaso dai domiciliari il 18enne romano accusato di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato senza vita a gennaio nel centro storico di Perugia. Scrive romatoday.it

