Morte all’esercito israeliano | scritte pro Palestina sui muri di via Porro Lambertenghi in zona Isola a Milano

Milano, 19 settembre 2025 – Morte all'Idf, l’esercito israeliano, Palestina libera e Charlie Kirk non ci mancherà: queste alcune delle frasi scritte su un muro di Milano, precisamente in Via Luigi Porro Lambertenghi, in zona Isola a ridosso della stazione di Porta Garibal di. Con l’escalation dell’invasione e occupazione della striscia di Gaza, e la carneficina della popolazione civile palestinese – una stima per difetto calcola in oltre 62mila morti i palestinesi uccisi dall’esercito israeliano, di cui 18.400 sono bambini, secondo i dati della onlus Emergency – la protesta e la rabbia per la catastrofica situazione umanitaria torna a trovare spazio, e sfogo, sui muri milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Morte all’esercito israeliano”: scritte pro Palestina sui muri di via Porro Lambertenghi in zona Isola a Milano

