Moro e l’Europa il libro Il talk a Casa Cervi
Lo statista Aldo Moro e la sua idea forte e chiara di Europa torna alla ribalta, perché più che mai vera e profetica nello scenario attuale europeo e globale. Moro era un convinto sostenitore del progetto europeo, il suo pensiero e la sua azione sono attualissimi di fronte alle sfide e alle divisioni che l’Ue deve affrontare. Rocco D’Alfonso (docente Unimore), sulle idee di Moro, ha scritto un libro, ‘L’Europa di Aldo Moro’, che è stato presentato ieri giovedì 18 settembre, alle 17,30 a Casa Cervi a Gattatico, nella Sala Genoeffa Cocconi. In questo modo l’istituto Cervi ha aperto una riflessione pubblica sulla visione europea di Moro, oggi fondamentale per comprendere le radici del progetto comunitario e la sua attualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A Casa Cervi, giovedì 18 settembre alle 17.30, presentazione del libro "L'Europa di Aldo Moro" di Rocco D'alfonso, docente di Storia Contemporanea dell'Università di Modena e Reggio Emilia Ingresso libero! - facebook.com Vai su Facebook
