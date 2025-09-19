Morgan torna in Rai ospite domani di Nunzia De Girolamo a ' Ciao Maschio'

(LaPresse) Morgan torna su Rai1. Il cantante sarà, infatti, ospite della prima puntata della nuova stagione di ‘ Ciao Maschio ‘, format condotto da Nunzia De Girolamo il sabato pomeriggio alle 17.10 su Rai1 del servizio pubblico. Gli altri ospiti della prima puntata sono Francesco Paolantoni e Sergio Muniz.”Ciao Maschio aveva bisogno di un restyling, di nuove sfide e a questo punto è arrivato al direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone”, spiega la conduttrice Nunzia De Girolamo. “Con la squadra abbiamo adattato il programma al sabato pomeriggio, ma la struttura di base rimane la stessa di sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

