Moretti riporta De Maio in Giunta | nuovo vicesindaco a Solofra dopo le recenti turbolenze

Avellinotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solofra (Avellino), 19 settembre 2025 – Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha nominato oggi Gaetano De Maio nuovo vicesindaco. La decisione, maturata dopo un’analisi condivisa con la maggioranza consiliare, arriva a seguito della revoca dei giorni scorsi.L’analisi della maggioranza e le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

