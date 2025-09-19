Moretti riporta De Maio in Giunta | nuovo vicesindaco a Solofra dopo le recenti turbolenze
Solofra (Avellino), 19 settembre 2025 – Il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, ha nominato oggi Gaetano De Maio nuovo vicesindaco. La decisione, maturata dopo un’analisi condivisa con la maggioranza consiliare, arriva a seguito della revoca dei giorni scorsi.L’analisi della maggioranza e le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: moretti - riporta
Ufficiale | Ginevra Moretti torna alla Juventus Women Ginevra Moretti torna alla Juventus. È ufficiale la risoluzione del prestito annuale al Napoli Women dell'attaccante classe 2005 che, dunque, rientra in bianconero e viene ufficialmente aggregata alla Prima Vai su Facebook
Moretti riporta De Maio in Giunta: nuovo vicesindaco a Solofra dopo le recenti turbolenze.