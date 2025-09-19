Morciano entra a far parte del progetto Sport di tutti | taglio del nastro per la palestra a cielo aperto
Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Morciano di Romagna che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. L'area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: morciano - entra
Morciano eventi Vai su Facebook
Morciano entra a far parte del progetto Sport di tutti: taglio del nastro per la palestra a cielo aperto; Inaugurato il Cau a Morciano, all’interno della Casa della Comunità Valconca; Morciano di Romagna, cinema sotto le stelle e festa anni Ottanta: una settimana di eventi per tutti.
La 'Torbiera' entra a far parte del Parco del fiume Sile - La "Torbiera del Sile" entra a far parte del patrimonio naturale del Parco regionale fiume Sile, grande superficie di 4. Si legge su ansa.it