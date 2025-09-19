Montevarchi Incidente alla rotatoria a nord
Arezzo, 19 settembre 2025 – L'incidente risale a qualche giorno fa, perchè alcuni automobilisti si sono accorti delle conseguenze ieri pomeriggio. Un veicolo, molto probabilmente in orario notturno, è uscito di strada all'altezza della rotatoria di Montevarchi Nord, entrando all'interno del rondò e prendendo in pieno l'insegna della Porta dell'Accoglienza. Per fortuna il mezzo non ha proseguito la sua corsa, perchè in quel caso avrebbe potuto danneggiare la grande scultura posizionata in cima alla rotonda che raffigura lo stemma della città, una montagna composta da sei colline, come indica il nome stesso della città di "Montevarchi". 🔗 Leggi su Lanazione.it
