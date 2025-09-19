Montemiletto chiesto il processo per spaccio di cocaina
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per nove imputati, tra i quali figurano tre residenti a Montemiletto - difesi dagli avvocati Raffaele Petrillo e Claudio Frongillo - coinvolti in una serie di episodi di spaccio di cocaina registrati tra gennaio e febbraio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
