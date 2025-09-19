Montemiletto chiesto il processo per spaccio di cocaina

Avellinotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il rinvio a giudizio per nove imputati, tra i quali figurano tre residenti a Montemiletto - difesi dagli avvocati Raffaele Petrillo e Claudio Frongillo -  coinvolti in una serie di episodi di spaccio di cocaina registrati tra gennaio e febbraio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montemiletto - chiesto

Montemiletto, chiesto il processo per spaccio di cocaina; Solofra, ex capitano dei Carabinieri diffamato sui social; Faida di Castellammare, chiesto l'ergastolo per il cognato del boss.

montemiletto chiesto processo spaccioSpaccio di cocaina, tre irpini rischiano il processo a Santa Maria Capua Vetere - Spaccio di cocaina, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto il processo nei confronti di nove indagati, tra i quali ci sono tre irpini, tutti residenti a Montemiletto, per una ... Secondo irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Montemiletto Chiesto Processo Spaccio