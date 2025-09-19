Monteluce lunedì ricominciano i lavori alla Casa della Comunità

A Monteluce i lavori per realizzare la Casa della Comunità riprenderanno la prossima settimana. E’ la stessa Asl 1 dell’Umbria che lo annuncia, dopo le anticipazioni della settimana scorsa e l’approvazione di una mozione in Consiglio regionale e una in Comune, proprio per sollecitare il completamento dell’operazione della Nuova Monteluce. La vera sfida sarà ora quella del rispetto dei tempi. E la stessa direzione dell’Azienda sanitaria precisa che "si è da tempo fatta parte attiva per dare il necessario impulso alle lavorazioni e, attualmente, è ampiamente sostenuta dalla Giunta Regionale e dall’Assemblea Legislativa dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

