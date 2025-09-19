di Claudio Roselli Un bilancio decisamente positivo per la diga di Montedoglio quando sta per volgere al termine la prima estate successiva al raggiungimento del pieno regime da parte del grande bacino artificiale, che è anche lo specchio d’acqua più grande della Toscana. Con la classica ciliegina sulla torta: il certificato di collaudo firmato martedì scorso ad Arezzo nella sede di Ente Acque Umbre Toscane, quindi ora l’opera è da considerare compiuta a tutti gli effetti. E poi l’andamento dei quattro mesi cruciali: il 15 maggio l’inizio della stagione irrigua; quel giorno il volume di acqua era a quota 391,8 metri sul livello del mare (appena un metro e 80 centimetri sotto il massimo autorizzato di 393,60, pari a oltre 140 milioni di metri cubi) e lunedì 15 settembre eravamo a 387,5, quindi la diminuzione è stata di 4,3 metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montedoglio a pieno regime. Superata la prova dell’estate