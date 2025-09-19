Monte San Savino lo sport invade il centro storico | Play Together di Harmony Award porta in piazza centinaia di atleti per 21 discipline
Arezzo, 19 settembre 2025 – Lo sport come palestra di inclusione, rispetto e lotta a ogni forma di violenza. È questo il messaggio che animerà la terza edizione dell'Harmony Award #StopViolence, in programma a Monte San Savino venerdì 26 settembre. La giornata prenderà il via dalle 16 alle 19 con Play Together #Alleniamoci contro la violenza, il grande villaggio sportivo che trasformerà il centro storico in un'arena di disciplina, incontri e dimostrazioni. Sono ben 19 le società sportive del territorio con oltre 350 atleti che hanno scelto di aderire, portando in piazza pallavolo, calcio, basket, ginnastica artistica, taekwondo, arti marziali, danza, fitness, fino agli scacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
