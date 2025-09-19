Monster di netflix | quale serial killer dovrebbe essere il prossimo protagonista?

Analisi delle rappresentazioni delle serial killer femminili nel panorama televisivo. Le produzioni televisive spesso si concentrano su protagonisti maschili, lasciando in secondo piano le figure femminili criminali. Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per le donne serial killer, con narrazioni che esplorano motivazioni e caratteristiche di queste figure. Questo approfondimento analizza come Netflix abbia affrontato il tema, evidenziando le possibilità di rappresentazione futura nel contesto delle serie TV. Il focus sulle serial killer maschili e la mancanza di personaggi femminili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

