Monopattini elettrici il mercato parallelo a Napoli | tra furti ricambi e affari a metà prezzo

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli ci sono monopattini elettrici modificati illegalmente in potenza e velocità che raggiungono velocità fino a 120 kmh, una soglia ovviamente pericolosissima. E solo in pochi di coloro che guidano monopattini elettrici indossano il casco e rispettano le nuove norme che prevedono, per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monopattini - elettrici

Cosa cambia con le nuove normative sui monopattini elettrici

Nuove regole per i monopattini elettrici, arriva il "targhino": non è collegato al veicolo ma al conducente

Monopattini elettrici, nuove regole: arriva il “targhino” obbligatorio

Monopattini elettrici, il mercato parallelo a Napoli: tra furti, ricambi e “affari” a metà prezzo; Targa monopattino, arriva il decreto del MIT: dimensioni e caratteristiche; Codice della Strada: Monopattini in Crisi, Vendite e Noleggi a Picco.

Casco e assicurazione obbligatori: come cambierà l’uso dei monopattini elettrici - Imminente stretta sull’utilizzo dei monopattini elettrici sulle strade: il tema della sicurezza di questi mezzi per la micromobilità elettrica è da sempre molto dibattuto. Segnala motorionline.com

monopattini elettrici mercato paralleloMonopattini distrutti: il business delle batterie rubate travolge le aziende eco-sharing a Palermo - Ha capovolto un monopattino e lo ha colpito ripetutamente a terra fino a danneggiare la pedana, riuscendo così a estrarre la batteria. Secondo blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Monopattini Elettrici Mercato Parallelo