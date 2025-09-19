Monitoraggio viaggi di istruzione | nuovo questionario per le scuole Scadenza 22 settembre NOTA

Orizzontescuola.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la nota del 18 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato dell’avanzamento dei lavori avviati in collaborazione con CONSIP per la definizione di strumenti e procedure destinati a supportare scuole e Uffici scolastici regionali nella gestione delle attività negoziali legate ai viaggi di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monitoraggio - viaggi

Monitoraggio viaggi di istruzione: nuovo questionario per le scuole. Scadenza 22 settembre. NOTA; Nota MIM n.7107 del 18/09/2025; Monitoraggio sui dati dei viaggi di istruzione.

Viaggi d’istruzione e nuovo Codice degli appalti: le scuole in attesa di istruzioni operative - I viaggi d’istruzione continuano a rappresentare un momento significativo nel percorso educativo degli studenti. Segnala orizzontescuola.it

monitoraggio viaggi istruzione nuovoSupplenze brevi e saltuarie: il MIM attiva il nuovo cruscotto di monitoraggio - Scopri le novità sulle supplenze brevi con il nuovo strumento digitale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si legge su informazionescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Monitoraggio Viaggi Istruzione Nuovo