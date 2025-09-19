Monitoraggio viaggi di istruzione | nuovo questionario per le scuole Scadenza 22 settembre NOTA
Con la nota del 18 settembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato dell’avanzamento dei lavori avviati in collaborazione con CONSIP per la definizione di strumenti e procedure destinati a supportare scuole e Uffici scolastici regionali nella gestione delle attività negoziali legate ai viaggi di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: monitoraggio - viaggi
I viaggi della droga e il controllo qualità sotto gli occhi dei bambini http://dlvr.it/TN6p7c #Palermo #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Un autobus, una corsa di routine, il controllo dei titoli di viaggio. Poi all’improvviso la violenza, che non dovrebbe avere spazio in una città civile. La scorsa settimana tre accertatrici di Holacheck, impegnate sul servizio di verifica sulla linea 13, sono state aggre - facebook.com Vai su Facebook
Monitoraggio viaggi di istruzione: nuovo questionario per le scuole. Scadenza 22 settembre. NOTA; Nota MIM n.7107 del 18/09/2025; Monitoraggio sui dati dei viaggi di istruzione.
Viaggi d’istruzione e nuovo Codice degli appalti: le scuole in attesa di istruzioni operative - I viaggi d’istruzione continuano a rappresentare un momento significativo nel percorso educativo degli studenti. Segnala orizzontescuola.it
Supplenze brevi e saltuarie: il MIM attiva il nuovo cruscotto di monitoraggio - Scopri le novità sulle supplenze brevi con il nuovo strumento digitale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Si legge su informazionescuola.it