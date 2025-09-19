Monica Bellucci tutti gli uomini della diva | da Vincent Cassel fino alla rottura con Tim Burton

Monica Bellucci è tornata single. Dopo due anni d’amore con il visionario regista Tim Burton, la coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto che parla di “ grande rispetto reciproco ”. Un addio elegante e senza scandali, che rispecchia l’abilità della diva umbra nel mantenere rapporti pacifici con gli ex, come già dimostrato in passato. Il matrimonio segreto con Claudio Carlos Basso. Pochi sanno che il primo matrimonio di Monica Bellucci è stato con il fotografo argentino Claudio Carlos Basso. Nel 1990, all’età di 23 anni, la giovane Monica si sposò in gran segreto nel Municipio di Montecarlo, con pochi invitati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Monica Bellucci, tutti gli uomini della diva: da Vincent Cassel fino alla rottura con Tim Burton

