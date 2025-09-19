Monica bellucci e tim burton si sono separati

fine della relazione tra tim burton e monica bellucci. Si conclude ufficialmente la storia d’amore tra Tim Burton e Monica Bellucci. I due protagonisti hanno annunciato la separazione attraverso una dichiarazione congiunta diffusa all’agenzia AFP, venerdì 19 settembre. La notizia ha suscitato grande attenzione mediatica, considerando il profilo pubblico di entrambi. annuncio ufficiale e motivazioni della separazione. I rappresentanti dei due artisti hanno comunicato che la decisione è stata presa “ con grande rispetto e profonda cura reciproca “, confermando così la fine di un legame che si era sviluppato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Monica bellucci e tim burton si sono separati

