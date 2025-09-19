Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati

Monica Bellucci e Tim Burton hanno annunciato oggi la loro separazione e lo hanno fatto con un comunicato inviato all’ Afp. Poche parole: “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”. Il regista di “ Edward mani di forbice ” e “ Il mistero di Sleepy Hollow ” e l’attrice di “ Mission Cleopatra ” e “ Irréversible ” si erano incontrati al Festival Lumière di Lione nell’ottobre 2022, dove l’attrice gli ha conferito il Premio Lumière alla carriera. Da lì, è nata una relazione che ha portato anche a una collaborazione artistica con il film “Beetlejuice”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024 e successo al botteghino nordamericano con un incasso di 300 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati

