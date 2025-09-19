Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati nonostante grande rispetto e affetto reciproco

L'attrice italiana e il regista statunitense, con un comunicato congiunto, hanno annunciato la separazione pur mantenendo un ottimo rapporto. Dopo quasi tre anni di relazione, l'attrice Monica Bellucci e il regista Tim Burton hanno hanno annunciato la separazione. La storia d'amore iniziò nel 2022. In una dichiarazione congiunta rilasciata al magazine Elle France, Burton e Bellucci hanno comunicato di essersi lasciati ma di aver mantenuto un rapporto di grande affetto e rispetto reciproco. La storia d'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton "È con grande rispetto e profonda cura reciproca che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi" si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati, nonostante "grande rispetto e affetto reciproco"

In questa notizia si parla di: monica - bellucci

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Casting online per il film "Ketticè" con Monica Bellucci: ecco i requisiti per partecipare

Monica Bellucci e Tim Burton si separano: «Grande affetto e rispetto reciproco» - X Vai su X

Monica Bellucci a Venezia nel 2005 Vai su Facebook

Finito l'amore tra Tim Burton e Monica Bellucci, la coppia si è separata; Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione; Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati (e ora chi ci crede più nell’amore?).

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Segnala vanityfair.it

Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni - Il regista americano Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci hanno annunciato la loro separazione . Segnala tg24.sky.it