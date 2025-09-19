Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati dopo 3 anni si erano conosciuti nel 2022 al Festival Lumière di Lione lei aveva consegnato a lui un premio

L'attrice italiana Monica Bellucci e il regista americano Tim Burton si sono lasciati. I due artisti hanno annunciato la loro separazione in un comunicato in cui parlano di "grande rispetto e affetto reciproco". I due si erano conosciuti nell'ottobre del 2022, al Festival Lumiere di Lione. Monica Be. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati dopo 3 anni, si erano conosciuti nel 2022 al Festival Lumière di Lione, lei aveva consegnato a lui un premio

