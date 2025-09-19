Monica Bellucci e Tim Burton si separano | l’annuncio della coppia

Monica Bellucci e Tim Burton non sono più una coppia: l’attrice e il regista, infatti, hanno annunciato la loro separazione in una nota inviata all’Afp. “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi” si legge nella dichiarazione firmata dalle due star. I due erano legati sentimentalmente da circa due anni. Dopo essere stati fotografati insieme dal magazine francese Paris Match nel febbraio del 2023, Monica Bellucci aveva ufficializzato la relazione poco dopo in un’intervista a Elle France. “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Monica Bellucci e Tim Burton si separano: l’annuncio della coppia

