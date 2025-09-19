Monica Bellucci e Tim Burton si separano | addio con rispetto reciproco e senza scandali

19 set 2025

Il 19 settembre 2025, l’attrice italiana Monica Bellucci e il regista statunitense Tim Burton hanno reso pubblica la fine della loro relazione. In una dichiarazione congiunta inviata all’agenzia AFP, le due star hanno affermato: «È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi». Non sono stati forniti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

