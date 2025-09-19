Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la separazione | Con grande rispetto e affetto reciproco

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati. Lo hanno annunciato con una nota congiunta condivisa con l'agenzia di stampa francese, nella quale non sono spiegati i motivi che hanno portato alla separazione, dopo due anni insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: monica - bellucci

Monica Bellucci e l'amore con Tim Burton: «Prima viene la mia relazione e poi il lavoro»

Monica Bellucci: “Tim Burton? Prima viene la mia relazione, poi il lavoro”

Casting online per il film "Ketticè" con Monica Bellucci: ecco i requisiti per partecipare

Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione - X Vai su X

Vincent Cassel e Monica Bellucci in un grande thriller francese. Vi aspettiamo con “Agents Secrets”, stasera alle 21.15 su #Iris Vai su Facebook

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’annuncio ufficiale; Monica Bellucci e Tim Burton, la coppia annuncia l'addio dopo due anni; Tim Burton e Monica Bellucci annunciano la separazione.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l'annuncio a sorpresa - Si erano incontrati al Festival Lumière nel 2022, un amore che sembrava una favola gotica. Da vanityfair.it

Monica Bellucci e Tim Burton annunciano la separazione: “Con grande rispetto e affetto reciproco” - Lo hanno annunciato con una nota congiunta condivisa con l'agenzia di stampa francese, nella quale non sono ... Scrive fanpage.it