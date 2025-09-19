Moneta in azienda assume ChatGpt

Un progetto solenne e finora celato prende forma per la casa di moda Giorgio Armani, con l'obiettivo di dare vita a un nuovo grande polo del lusso tutto italiano. È il tema al centro del nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, che analizza numeri e prospettive di questa strategia che potrebbe riscrivere le regole del Made in Italy nel mondo. Gli analisti promuovono il piano a pieni voti, riconoscendolo come l'unica strada percorribile per mantenere saldo il brand nel nostro Paese, evitando le difficoltà già incontrate da altre griffe di punta come Versace e Chanel dopo la scomparsa dei loro fondatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moneta, in azienda assume ChatGpt

