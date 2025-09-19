Mondiali Under 20 nella Nazionale Italiana c' è anche il foggiano Nunziante
C’è anche un pezzo di Foggia nella spedizione azzurra che volerà in Cile per disputare i Mondiali di calcio Under 20, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre 2025.Tra i 21 convocati scelti dal CT Carmine Nunziata, infatti, figura il nome di Alessandro Nunziante, giovane portiere nato nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
