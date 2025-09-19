Mondiali di Tokyo Dallavalle da urlo | è d' argento nel salto triplo

- Notizia in aggiornamento - Andrea Dallavalle è medaglia d'argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025, con la misura di 17 metri e 64. A batterlo solo il portoghese Pichardo, con 17.91. Decisivo l'ultimo salto dell'atleta azzurro, che accarezza per qualche minuto la speranza di un incredibile oro ma la prodezza del portoghese gli preclude l'impresa storica. Delude invece Andy Diaz, parso non in condizioni ottimali per un problema muscolare all'inguine. Il bronzo olimpico si ferma a 16.81. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mondiali di Tokyo, Dallavalle da urlo: è d'argento nel salto triplo

